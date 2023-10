Ammetto che è sempre più difficile, ma. Invece, oltre ad essere un classico tra Nazionali, è anche l’occasione per rialzare la testa rispetto alle brutte notizie (e alle brutte giornate) di questo periodo., ben peggio rispetto all’1-2 finale,aveva messo in campo un’Italia ancora prostrata dalla mancata partecipazione al Mondiale, senza rimotivarla adeguatamente. Forse perché il più abbattuto era lui. Oggi c’è, veniamo da due successi consecutivi, abbiamo un sistema di gioco preciso (4-3- 3) e princìpi che rafforzano l’autostima.(Spalletti è stato catapultato in azzurro senza avere il tempo per studiare situazioni e calciatori),, faremo una partita gagliarda, presseremo e attaccheremo, sapendo che la fase difensiva è migliorata e, realizzando quindi l’aggancio e ipotecando il passaggio del turno, sarà molto importante. Primo, perché gli azzurri hanno una partita in meno rispetto all’Ucraina. Secondo, perché. Ho sempre creduto che partecipare a Germania 2024 non sia un problema e, laddove non bastasse la svolta impressa da Spalletti, avremmo il paracadute degli spareggi per essere finiti terzi in Nations League.