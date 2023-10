Un, certamente evitabile, e dueda non subire. Perdere così, in casa dell’, dopo un primo tempo che, se non è stato di dominio è stato almeno di iniziativa, lascia in bocca un gusto d’aceto. Anche perché, per quanto mi sforzi a sostenere che la classifica non è così brutta come sembra,. La consolazione, non da poco, è che gli azzurri hanno(in casa e contro la) con la quale dovrebbero pareggiare i conti, prima di andarsi a giocare quasi tutto, a, nello scontro diretto con. C’è la possibilità concreta di affrontare quella partita avendo, anche se, per tradizione, quando noi italiani ci mettiamo a fare i conti, finisce che spesso non tornano.Tuttavia, come ho detto nelladi ieri,L’ultimo appiglio sarebbero gliai quali accederemmo in forza della semifinale diInsomma non è ancora tempo di cantare il de profundis dell’Italia e, indirettamente, anche del nostro calcio. Anzi, se qualcuno sa ancora leggere le partite, andando oltre al risultato, sa chein fase di proposizione, maQuando l’Italia è stata raggiunta nel primo tempo,Al gol di Scamacca (assit di Di Lorenzo), un lampo all’improvviso, stava seguendo un recupero palla in zona alta del campo, con tanti uomini sulla trequarti capaci di buttarsi in area. Potevano far meglio, in due circostanze, sia Barella che Frattesi, mentre un tiro dal limite di Scamacca è sibilato a lato. La colpa dell’Italia è stata quella di non organizzare un controllo della partita e diSul primo ha squassato Acerbi e Scalvini prima di farsi stendere da Di Lorenzo (ha mancato la palla e colpito il piede dell’avversario), sul secondo ha sventrato la difesa (Scalvini fuori tempo) regalando un uno contro uno a Rashford che ha fulminato Donnarumma.L’Inghilterra, tuttavia, l’ha ribaltata nella ripresa (terzo gol di Kane, secondo dopo il rigore, favorito da Bastoni e Scalvini), avendo sofferto nel finale di primo tempo gli attacchi puntuali dell’Italia. Il più clamoroso, ad un passo dall’essere fruttifero, è stato quello di Udogie, fermato, nel tempo di recupero, dal portiere inglese PIckford.Una fiammella si sarebbe potuta riaccendere se l’arbitro francese Turpin avesse espulsoper doppia ammonizione (fallo su Barella), ma non solo ha evitato di farlo, ha pure ammonito Scalvini per proteste.Con il senno di poi, Spalletti non avrebbe dovutorispetto alla partita con Malta (Mancini e Bastoni in coppia funzionano meglio di tutti), ha sbagliato a buttare nella mischia(non è da nazionale), forse avrebbe dovuto tenere in campo Scamacca e non schierare Kean. Ma, ammesso che queste osservazioni, siano giuste, a fare le pulci dopo sono bravi tutti.. Però senza drammi o paure immotivate. I modi per uscirne sono più d’uno.