Il ct dell'Italia, Roberto Mancini convocherà 23 calciatori per le Final four di Nations League, in programma settimana prossima: mercoledì 6 ottobre la semifinale con la Spagna a San Siro, sabato o domenica a Torino la finale contro Francia o Belgio per il primo o terzo posto.



Oltre al ritorno del centrocampista Tonali del Milan (e in caso di emergenza al difensore Dimarco dell'Inter), Mancini pensa a una novità in attacco, dove è infortunato Belotti del Torino: il centravanti del Pisa, Lorenzo Lucca.



Quest'ultimo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, vale già 10 milioni di euro dopo essere stato pagato 2,3 milioni di euro: sulle sue tracce ci sono già Juve, Inter e Milan.

L'allenatore del Pisa, Luca D'Angelo lo presenta così: "Uno se lo immagina legnoso, lento e forte di testa. Invece è veloce, potente e tecnico, difficile da contrastare e sa quello che vuole fare: è bello da allenare".