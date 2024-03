. Il match si disputerà presso lo stadio Fort Lauderdale, in. Fra i venezuelani potrebbe esserci il debutto di, alla prima chiamata per la nazionale maggiore del ct argentino Fernandoed enfant prodige del calcio venezuelano., dopo essere passato dalclub venezuelano di Primera Divisiòn. Con il club brasiliano ha firmato un contratto fino al 2028 e sta mettendo in mostra tutto il suo talento, nonostante non abbia disputato tutte le partite da titolare. Fin qui ha giocato quattro partite inmettendo a referto una rete, due insegnando anche in questo caso una rete. Oltre ad aver giocato sette partite nel campionatosegnando una rete e fornendo tre assist e a disputare cinque partite nellasegnando tre reti e fornendo 1 assist. Numeri importanti) nonostante la giovane età.: “Il mio sogno è quello di giocare in Inghilterra, continuerò a lavorare per esaudirlo. Con il passare delle partite credo che otterrò grandi cose al club, se Dio vuole.. Tuttavia, non miro a giocare in paesi come la Slovacchia o la Russia. Se vado lì, preferisco rimanere in Brasile". Queste le parole della giovane promessa in un'intervista per il canale 'Conexión Goleadora', su YouTube.