Nel corso della giornata di oggi il Commissario Tecnico dell'Italia, Roberto Mancini diramerà le convocazioni in vista delle gare di qualificazione agli Europei del 2020 ​contro la Finlandia (in programma il 23 marzo a Udine) e contro il Lichtenstein (in programma il 26 marzo a Parma).



Le prime indicazioni danno però già due decisioni clamorose. Sì perché nel reparto offensivo non dovrebbero rientrare, secondo il Corriere dello Sport, né Andrea Belotti (autore di una doppietta nell'ultima giornata di campionato e in un ottimo momento di forma con il suo Torino) né Mario Balotelli (anche lui trascinatore del suo Marsiglia e completamente ritrovato).