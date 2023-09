Caleb Okoli ha parlato oggi in conferenza stampa a margine della sua presentazione come nuovo giocatore del Frosinone. Il difensore di proprietà dell'Atalanta, si è soffermato sulla doppia nazionalità italiana e nigeriana:



"Parlo spesso con i miei genitori di questo. Penso che sono fortunato di avere questa doppia possibilità. Per ora penso a giocare e centrare l'obiettivo di squadra poi la Nazionale sarà una conseguenza. Spero in una chiamata di Spalletti e di giocare con la nazionale italiana che è di altissimo livello. In futuro se non dovesse arrivare la chiamata dell'Italia potrei prendere la decisione sulla nazionale nigeriana"