Una vittoria per blindare il primo posto in classifica nel gruppo 1 della Lega A di Nations League e mantenere alto il piazzamento nel ranking europeo. L'Italia di Roberto Mancini ha un obiettivo chiaro in testa nella sfida che questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo la vedrà affrontare l'Olanda di Frank de Boer con calcio d'inizio alle 20.45. Entrambe le squadre sono reduci da un deludente pareggio per 0-0 rispettivamente contro Polonia e Bosnia, ma sono gli Oranje a dover riscattare una Nations League fin qui deludente in cui all'andata, proprio contro gli Azzurri in Olanda, uscirono sconfitti per 1-0 con gol di Nicolò Barella su assist di Ciro Immobile. Proprio l'attaccante della Lazio e Scarpa d'Oro sarà chiamato in campo dal 1' dopo la titolarità di Caputo e Belotti nelle ultime due uscite.



STATISTICHE - ​Fra Italia e Olanda ci sono ben 22 precedenti che vedono nettamente favoriti gli Azzurri con 13 vittorie a fronte delle sole 3 degli olandese e dei 9 pareggi. Prima della già citata gara di andata dello scorso 7 settembre l'ultimo incontro risaliva, sempre in Olanda ad Amsterdam al 28 marzo 2017 con Giampiero Ventura in panchina che siglò una vittora per 2-1 grazie ai gol di Eder e Bonucci che replicarono allo sfortunato autogol di Romagnoli.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3-): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Pellegrini Lo.

Olanda (4-3-3-) Cillessen; Hateboer, de Vrij, van Dijk, Aké; Van de Beek, F. de Jong, Blind; Wijnaldum, L. de Jong, Depay.





Italia-Olanda LIVE alle 20.45



LA CRONACA

PRIMO TEMPO