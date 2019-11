Lele Oriali, team manager dell'Italia, parla a Rai Sport prima della sfida contro l'Armenia: "Dopo aver vinto in Bosnia, diventando teste di serie, ci teniamo a finir bene. Il gruppo si è preparato per quello, ci saranno dei cambi ma l'idea è di chiudere nel migliore dei modi. I nuovi si sono integrati, c'è scelta ed il mister è stato molto bravo. C'è la possibilità di scegliere, e abbiamo giovani di prospettiva che possono far bene con la Nazionale. Non solo Sacchi, i complimenti arrivano da tutti i tifosi. Si è ricreato l'entusiasmo e il merito è del ct. Ricordo quando andammo io e Costacurta da lui per convincerlo, e si era capito che avrebbe fatto un gran lavoro".