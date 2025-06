Italia, panchina a rischio per Spalletti. Dal Mancini-bis a un tecnico straniero: e se il futuro passasse da una scelta estrema?

Getty Images for FIGC

Un 3-0 senza appello che ha fatto cominciare il percorso dell’Italia decisamente in salita, in vista di queste qualificazioni per i Mondiali 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Una competizione iridata che rischia di non vedere partecipare – per la terza volta consecutiva, sarebbe un unicum nella storia – gli Azzurri. La Nazionale di Spalletti, infatti, sembra destinata a passare già da ora attraverso quei playoff “maledetti” che hanno condannato in passato l’Italia a due cocenti delusioni e precoci eliminazioni (Svezia 2017 e Macedonia del Nord 2021). Il quesito da porsi, tuttavia, è un altro:

. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, nella serata di ieri, nel post partita, c’è stato un primo incontro fra il presidente federale Gravina e Luciano Spalletti. Testa alla prossima sfida contro la Moldavia, ma successivamente dovrà esserci una lunga chiacchierata fra le parti per definire il futuro del progetto Azzurro. Repubblica, in tal senso, riporta comeUn confronto previsto, annunciato e richiesto anche dallo stesso ex tecnico di Napoli, Roma e Inter a mezzo stampa nella piovosa e deludente serata di Oslo.

Ma non è da escludere alcun tipo di scenario, nemmeno quello che porterebbe a delle clamorose dimissioni dell’allenatore originario di Certaldo. Tutte opzioni che sono al vaglio delle parti e nei pensieri di Spalletti e Gravina, chiamati a prendere una decisione nella giornata di martedì, giorno successivo alla sfida con la Moldavia e data del confronto e delle scelte risolutive.

Chiaramente, tutti i pensieri andrebbero direttamente a chi la panchina azzurra l’ha lasciata proprio al tecnico di Certaldo:Vicino al ritorno in panchina alla Sampdoria e idea della Juventus, l’ex Inter è reduce dall’ultima esperienza come CT dell’Arabia Saudita, un’avventura terminata dopo 14 mesi e 21 partite.

Se così non fosse, dando un’occhiata ai profili liberi da impegni o che comunque sarebbero utili alla causa azzurra in questo preciso periodo storico, sono vari i nomi che saltano immediatamente all’occhio.Tutti motivi che portano le piste di possibili sostituti in due direzioni: un profilo italiano o un tecnico di nazionalità diversa.Se dovessimo prendere in considerazione la prima opzione,La maggior parte degli allenatori sono molto giovani e porterebbero nuove idee e un entusiasmo rinnovato alla selezione Azzurra: da(che ha dato l’addio dalla Fiorentina) a(che ha lasciato l’Ajax) e(che non sarà più in panchina a Cagliari), passando per ex giocatori leggendari che sono stati protagonisti nel successo del Mondiale 2006 come(liberatosi dall’Hajduk Spalato),(promesso sposo del Dubai United),(che ha salutato il Monza ed è in trattativa per un approdo a Bari),(nome sul taccuino del Parma per il post Chivu),(che ha richieste dal Pisa, dalla Fiorentina e dal Parma) o(svincolatosi dalla Dinamo Zagabria).

, che sia già stato alla guida di una Nazionale (comecon il Belgio) o che comunque conosca il calcio italiano in profondità e nei minimi dettagli. Ed è qui che – oltre a una possibile (quanto, con ogni probabilità, prematura) candidatura di, che dovrebbe accordarsi con la Juventus per terminare un accordo ancora attivo dopo l’allontanamento – spunterebbe il nome di, come dimostrano le trattative per tornare alla Fiorentina o il precedente interesse di big del nostro calcio come Atalanta e Juventus.(avendo allenato Lazio, Inter, Fiorentina stessa e avendo vinto lo Scudetto alla guida del Milan)Ex - da poco - allenatore della Roma e oggi dirigente della società giallorossa, ha dichiarato di aver smesso con la vita in panchina dopo l'ultima annata vissuta nella Capitale.- almeno quello -in merito a una possibilità tanto desiderata in passato.dai tempi di Helenio Herrera (argentino) e delle quattro partite disputate alla guida degli Azzurri a cavallo fra il 1966 e il 1967 – in coppia con Ferruccio Valcareggi -. Sarebbe un’opzione da non scartare a priori per infondere quella scossa di novità a un movimento che appare sempre più in difficoltà. E qui scatterebbe un toto nomi importante: Garethha esperienza come CT dell’Inghilterra, così come Joachimcon la Germania. Ci sarebbe poi il fresco di esonero dal Tottenham Angeo profili più giovani come Edin. Ultimo, ma non per importanza, anche Sergioè libero da ogni accordo dopo la separazione con il Milan.Il confronto con Gravina risponderà a questa domanda, prima di tuffarsi in un futuro che deve necessariamente ripartire da un’Italia ai Mondiali. Non vedere gli Azzurri per la terza volta consecutiva a una manifestazione iridata sarebbe un fallimento senza precedenti.

