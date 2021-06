è il capitano e il leader emotivo della nostra nazionale. Durante la partita con lasi è infortunato e, ma il difensore bianconero, in un’intervista rilasciata al sito dell’UEFA,. Fra i temi affrontati anche il suo rapporto con il compagno di reparto Bonucci e il ritorno dei tifosi, nonché la preparazione dell’ultima partita dl gitone, quella col Galles."Per fortuna sto abbastanza bene - esordisce Chiellini -Diciamo che sono riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione". Tutto sotto controllo, allarme rientrato per il difensore azzurro."Questa Italia sta crescendo di partita in partita.Sta succedendo proprio questo. Arriveranno partite più difficili, avversarie più forti ma siamo pronti, affronteremo il resto del torneo con grande serenità, entusiasmo, equilibrio"."Io e Leo giochiamo insieme da tanti anni ed è normale che abbiamo un feeling speciale.Ma anche gli altri sono forti. Siamo davvero un gruppo completo in tutti i reparti e stiamo vivendo questa avventura con grande felicità. Credo si noti la passione. È una cosa che riusciamo a trasmettere anche agli spettatori a casa"."Stare con tanti ragazzi, essere un punto di riferimento è importante, ma poi loro danno anche tanto me. A livello di entusiasmo ma anche quel pizzico di follia che magari hai agli inizi della carriera ma che poi perdi con la maturità. Poi quando arrivi verso la fine la ritrovi perché capisci che è l’unico modo per restare giovani e restare in un gruppo del genere. L'inno? Tanta energia."Il Galles è un'ottima squadra, sono contento per Ramsey che ha segnato e sta trovando quella continuità che per sfortuna non è riuscito ad avere alla Juve. È una persona eccezionale. Per il resto il Galles gioca insieme da tanti anni e lo conosciamo bene. Ci sono stati tanti piccoli cambiamenti ma mai rivoluzioni.