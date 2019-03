Esordio e gol con l'Italia per Leonardo Pavoletti, che dopo il 6-0 al Liechtenstein parla a Rai Sport: "Sono molto contento, volevo vivere una serata così: esordire con il gol è perfetto. Spero di farmi trovare pronto anche in futuro, non vedevo l'ora di giocare dieci minuti per dimostrare il mio lavoro e ci sono riuscito".