Pellegrini, da anello debole ad anello (non più) mancante: è lui la chiave per l'evoluzione dell'Italia

Figuratevi la voce di Oreste Lionello e gli occhi spiritati di Gene Wilder nel ruolo di Frankenstein Junior applicati al volto di Luciano, ct della Nazionale. Questa sera, contro l'Ecuador, il tecnico di Certaldo ha ricevuto. La seconda amichevole americana, in cui hanno giocato i quattro interisti Darmian, Bastoni, Barella e Dimarco tra difesa e centrocampo, con la regia di Jorginho, è andata, in cui l'Italia aveva faticato prima di tornare al 4-3-3. E a legare centrocampo e attacco ci ha pensato l'uomo più in forma tra quelli a disposizione:In ombra alla Roma tra problemi fisici ed equivoci tattici con, etichettato comedai tifosi a seguito dell'episodio della restituzione dell'anello ricevuto in regalo per i 60 anni,sulla panchina giallorossa. "Non potrei pensare ad un capitano migliore", l'investitura di DDR per Pelle, che ha risposto con una raffica di prestazioni da urlo. Basta rifarsi ad un dato pazzesco:Non si può pensare di fare a meno di un giocatore del genere:ad aprire subito le marcature con l'Ecuador, giocate di classe come la scucchiaiata a servire Raspadori che a qualcuno avrà ricordato l'asse Totti-Perrotta ai Mondiali 2006 e tanto altro prima di lasciare il campo a Frattesi. Magari sarà di buon auspicio. Quel che è certo è che(o meglio, quello che mancava),