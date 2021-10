Lorenzo Pellegrini, autore del gol dell'Italia contro la Spagna, ha parlato alla Rai al termine della semifinale di Nations League: "Ci dispiace tanto, c'è tanto rammarico perché si poteva fare bene, ma queste partite si decidono negli episodi e oggi non è andata bene".



L'ESPULSIONE DI BONUCCI - "E' un contrasto di gioco, ma può succedere a chiunque. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto".



SPAGNA AVANTI ALL'ITALIA - "Sono avanti loro nel modo di giocare, che è quello che li differenzia da tanto tempo. Oggi però non ho visto una Spagna superiore all'Italia, ci aspetta un futuro bello e pieno di vittorie".



RITROVARE LA SPAGNA IN QATAR - "Ci ritroveremo, non vediamo l'ora".