Lorenzo Pellegrini, centrocampista dell'Italia e della Roma, ha commentato a Rai Sport il successo per 3-1 sull'Armenia: "Una serata bella soprattutto perchè abbiamo vinto una partita non semplice. Loro sono una squadra ostica, era importante vincere. Mkhitaryan? Ha fatto una grande partita, lo aspettiamo a Roma volentieri perché un grande giocatore".



ITALIA - "Giocare in Nazionale è un grande onore. Ogni giocatore spera di giocare sempre, io mi metto a disposizione. Questo ruolo penso di poterlo fare, mi servire un po’ di tempo per imparare i movimenti. La punizione contesa con Sensi? Abbiamo chiarito io e Stefano. E’ normale che quando ci sia una punizione dal limite ci sono diversi giocatori che la vogliono battere".