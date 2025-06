Italia, Pioli in pole in caso di addio di Spalletti: la situazione

"Gli attacchi che sta subendo Spalletti sono immeritati. L’ho trovato molto combattivo. Da subito dopo la partita ha indossato l’elmetto e l’armatura.". Due giorni dopo l’amara sconfitta contro la Norvegia, il presidente della FIGC Gabrieleha deciso di intervenire in conferenza stampa per presentare la sfida alla Moldavia e per chiarire quelle che sono le indiscrezioni sulla possibilità che il rapporto lavorativo fra il CT di Certaldo termini nella giornata di martedì, successivamente alla prossima sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

. È già arrivato il tempo delle valutazioni in casa Azzurri, anche perché il rischio di restare – per la terza volta consecutiva – fuori dalla massima competizione internazionale è divenuto sempre più concreto.sotto la guida dell’ex tecnico di Roma, Napoli e Inter.Infatti, come riportato da Sky Sport,

Con un Mondiale da conquistare, l’urgenza di non abbandonare un traguardo assolutamente da raggiungere esiste.In particolar modo, è l’attuale allenatore dell’Al Nassr a essere il favorito assoluto per ereditare la panchina e il ruolo di Commissario tecnico della Nazionale Azzurra da Luciano Spalletti.dopo l’annata trascorsa in Arabia Saudita con l’Al Nassr. L’ex Inter e Lazio lascerebbe la terra saudita senza rimpianti, ma bisognerebbe capire come agire dal punto di vista dei paletti contrattuali. Per ragioni fiscali, infatti, come ricorda anche La Gazzetta dello Sport,

Non sarà semplice dirimere tali questioni,, che ha deciso di salutare il lavoro da allenatore con l’ultima annata appena trascorsa. Ranieri si è immediatamente dedicato con anima e corpo al nuovo ruolo di advisor della società capitolina e difficilmente i giallorossi si priveranno del dirigente principe del nuovo corso. Anche per questo motivo,– stimato da Gravina sin dai tempi della successione di Roberto Mancini –

