Questa sera l'Italia scenderà in campo per affrontare la Lituania. Del gruppo che ha risposto alla chiama di Mancini non c'era Politano, che si sta mettendo in mostra con il Napoli, soprattutto in questa parte di stagione, ma il commissario tecnico della Nazionale ha scelto di non convocarlo.



Politano ci ha sperato in una convocazione da parte di Mancini. Nei radar del Ct ci è finito, però alla fine non è rientrato nelle sue scelte. E l'esterno del Napoli ha ingoiato amaro, zitto, con rispetto. Lo racconta il Corriere dello Sport.