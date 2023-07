Torna in campo l'Italia Under 19 nel terzo e decisivo turno della fase a gironi degli Europei di categoria. Alle ore 18, al Ta' Qali National Stadium di Attard, Malta, gli azzurri sfidano la Polonia. La squadra di Bollini ha battuto 4-0 i padroni di casa e perso 5-1 contro il Portogallo nelle due prime uscite del torneo. Ora per passare il turno e giungere alle semifinali basta un pareggio.



Italia e Polonia saranno in campo oggi alle ore 18, la gara sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.



PROBABILI FORMAZIONI:



ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Amatucci, Ndour; D’Andrea, Esposito, Koleosho. Ct: Bollini.

POLONIA (3-5-2): Zych; Bugaj, Matysik, Drapinski; Biniek, Kowalczyk, Urbanski, Strzalek, Lewicki; Majchrzak, Pienko. Ct: Brosz.



ARBITRO: Bogar (Ungheria).