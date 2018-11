A proposito di gol in Italia-Portogallo: Stanleybet.it confeziona una giocata ad alta quota per Insigne, uno dei protagonisti più attesi, ancora in attesa di una rete nella Nations League. Una sua doppietta abbinata al successo azzurro vale 18 volte la scommessa. Il bomber azzurro più “caldo” è però Immobile, malgrado non sia ancora sicuro di scendere in campo dall'inizio: la rete dell'attaccante della Lazio è a 2,50. Fra i portoghesi, occhio ad André Silva, dato a 3,15, mentre una rete a sorpresa dello juventino Cancelo si gioca a 8,00.