Davanti a uno stadio strapieno l'Italia proverà il sorpasso al Portogallo nella quarta partita di Uefa Nations League. Gli azzurri, secondi in classifica nel Gruppo 3 della Lega A, oltre al supporto degli oltre 60.000 tifosi sugli spalti di San Siro, possono contare su un pronostico favorevole. Nel successo dell'ultimo turno contro la Polonia si sono visti bel gioco e tante occasioni da gol: il mix ha convinto gli analisti Snai che battere i campioni d'Europa si può, il successo dell'Italia è valutato 2,25, contro il 3,40 per il pareggio, e il 3,15 per il blitz rossoverde. Con il successo l'Italia (che ha 4 punti contro i 6 degli avversari) conquisterebbe il primo posto nel girone, ma per accedere alla Final Four dovrebbe comunque sperare in un passo falso portoghese contro la Polonia, nell'ultimo match del girone in calendario martedì.