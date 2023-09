Non sarà una serata facile per l'Italia di Luciano Spalletti, costratta a vincere contro l'Ucraina per non complicare il sogno delle qualificazioni ai prossimi Europei, ma sarà ancora più difficile per Gigio Donnarumma. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, soprattutto da parte dei suoi ex-tifosi del Milan, è attesa un'accoglienza di fuoco per il portiere azzurro, già al centro delle polemiche, tra l'altro per il gol subito sul suo palo su punizione nel pari 1-1 contro la Macedonia del Nord.