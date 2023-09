Gianluca Mancini e Matteo Politano hanno lasciato il ritiro dell’Italia per alcuni acciacchi fisici rimediati nella sfida pareggiata con la Macedonia. Al posto del giocatore del Napoli il ct azzurro Luciano Spalletti ha chiamato Riccardo Orsolini e non Domenico Berardi. Una scelta per certi versi clamorosa considerando quanto sia stato centrale l’esterno del Sassuolo per il ciclo precedente.