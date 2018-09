Per l'esordio assoluto in Nations League, Roberto Mancini è stato chiaro: linea verde, al fine di misurare anche quei giovani che trovano poco spazio nelle società di appartenenza. "Il problema dello scarso minutaggio degli italiani è giunto al punto più basso", ha dichiarato il Commissario Tecnico, entusiasta e voglioso di vincere il girone affrontando Polonia e Portogallo.



Torna a Monaco Pietro Pellegri, valutato in mattinata dopo la contusione alla spalla rimediata nella giornata di domenica durante la gara contro il Bordeaux. Nessun problema, invece, per Domenico Berardi e Marco Benassi. Dopo una breve parte di attivazione, i difensori - uniti a Jorginho e al "suo vice" Roberto Gagliardini - hanno esercitato la tattica insieme a Mancini, mentre sul campo secondario gli attaccanti svolgevano alcuni esercizi di tenuta atletica. Tra loro, Nicolò Zaniolo - "Ha talento, credo che lo richiamerò", ha spiegato Mancini - che attira le attenzioni a causa delle zero presenze in Serie A.



L'unico allenamento odierno si è concluso tra la palestra e il campo, dove due squadre si sono affrontate a ranghi ridotti: sul terreno di gioco, tra gli altri, Simone Zaza e Mario Balotelli.