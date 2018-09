Problema alla caviglia per l'attaccante dell'Italia Under 21 e del Milan Patrick Cutrone: l'azzurrino è stato infatti sostituito nel corso del match amichevole contro l'Albania al 34' per un piccolo infortunio patito durante un'azione di tiro, nella quale ha appoggiato male il piede sinistro.



DA VALUTARE PER CAGLIARI-MILAN - Cutrone all'inizio sembrava intenzionato a continuare la partita, ma poi ha lasciato il posto ad Alberto Cerri, anche per non rischiare un aggravamento delle condizioni: convinto da Di Biagio, si è seduto in panchina con una borsa del ghiaccio sulla caviglia dolorante. Nelle prossime ore sarà valutata l'entità dell'infortunio, anche in vista del match tra Milan e Cagliari in programma domenica sera per la quarta giornata di Serie A. Il giocatore ha affermato di sentirsi dolorante, sarà sottoposto agli esami del caso: i dottori della Nazionale hanno parlato di leggero trauma distorsivo alla caviglia, senza eccessive preoccupazioni in vista.