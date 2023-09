Luci a San Siro? Non per Sandro Tonali. L'atteso ritorno al Giuseppe Meazza del grande ex del Milan non ci sarà con la maglia dell'Italia. Il centrocampista italiano che contro la Macedonia era stato utilizzato dal 1' da Spalletti per la nuova avventura azzurra nelle qualificazioni ai prossimi Europei è stato costretto a dare forfait e in vista della partita di questa sera contro l'Ucraina non è stato inserito nella lista dei convocati e seguirà la gara in tribuna insieme al quarto portiere Provedel e al terzino sinistro Leonardo Spinazzola.



PROBLEMA MUSCOLARE - Il centrocampista classe 2000 ha accusato un dolore nel corso dell'allenamento di ieri con un problema di tipo muscolare che non gli consente di essere arruolabile per la partita fondamentale contro l'Ucraina. Tonali sarà quindi sicuramente out oggi e dovrà essere valutato dallo staff del Newcastle per le prossime gare. Il ritorno a San Siro potrebbe non concretizzarsi non solo questa sera, ma anche fra 7 giorni quando proprio al Meazza Tonali dovrebbe tornare per giocare contro il Milan da avversario in Champions League. Anche per quella gara, ad oggi, il centrocampista resta in dubbio.