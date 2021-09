Dopo la conferenza stampa del ct Robarto Mancin in vista della gara di domani che vedrà l'Italia affrontare la Lituania sono arrivate due brutte notizie dall'allenamento degli Azzurri.



Alla seduta odierna non ha preso parte nè l'attaccante Ciro Immobile, super criticato dopo le due gare contro Bulgaria e Svizzera, che si è fermato per un affaticamento muscolare e ha lasciato il ritiro tornando a disposizione della Lazio.,



Anche Nicolò Zaniolo, che ha invece subìto una contusione alla coscia sinistra nel corso della gara Svizzera-Italia, oggi non si è allenato mentre Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo per rientrare a Napoli questa sera.