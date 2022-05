Allenamento della Nazionale azzurra in vista della finalissima con l'Argentina, in programma mercoledì 1 giugno a Wembley. I cinque calciatori della Roma aggregati questa mattina non hanno preso parte all’allenamento e hanno svolto una riattivazione. Caprari e Verratti hanno continuato a lavorare a parte.

Per Jorginho riposo precauzionale. Sirigu e Kean hanno interrotto l’allenamento a causa di infortuni e le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore.