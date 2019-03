Queste le parole di Fabio Quagliarella, intervistato a bordocampo dopo Italia-Finlandia: "Serata stupenda, emozionante. Ringrazio il pubblico che mi ha acclamato già quando ero in panchina: è stata una grande soddisfazione. Peccato solo che la palla non sia entrata, sarebbe stata una serata ancora migliore. Comunque sono sereno e so di giocare in una squadra piena di giocatori forti, devo solo star tranquillo che prima o poi il gol arriva. Il futuro? Per ora devo continuare a far bene con la maglia della Sampdoria, anche perché grazie a loro sono arrivato qui. Il ritorno allo stadio di Udine? Qua mi hanno voluto bene per due anni e mi vogliono bene ogni volta che ritorno, è sempre bello."