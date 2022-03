La 30ª giornata di Serie A va in archivio e ora per tutti gli italiani c'è un pensiero fisso:. Pochi giorni alla semifinale dei playoff che metterà gli Azzurri di fronte alla Macedonia del Nord, primo step da superare per poi attendere in finale la vincente tra Portogallo e Turchia, ma come si presenta la Nazionale all'appuntamento più importante?- A partire dalla difesa, a pezzi e da reinventare per la sfida con la Macedonia. D'altronde, due pezzi su quattro della retroguardia campione d'Europa sono fuori (non ha ancora recuperato dall'infortunio patito proprio agli Europei,ha alzato bandiera bianca ieri) e neanche i due esperti centrali se la passano bene:è convocato ma difficilmente sarà in condizione prima della finale,è tornato in campo per un tempo in Juve-Salernitana ma va valutato. Sulle fasce sono pronti(più dell'ultimo aggiunto Mattia De Sciglio) ed, nonostante quest'ultimo non stia vivendo una stagione esaltante a Lione, in mezzo è rebus mancando anche la prima alternativa Toloi: i primi spifferi di Coverciano parlano di una coppia tutta mancina, mae soprattuttosono opzioni credibili.- La seconda missione, più che riguardare l'aspetto tattico, riguarda quello mentale, perché sono diversi i giocatori da recuperare e ricaricare in vista dell'appuntamento.. Altri tre gol incassati a Montecarlo contro il Monaco e altra incertezza (sul rigore del 3-0 di Ben Yedder) dopo il clamoroso errore che ha aperto la strada alla rimonta del Real Madrid in Champions, il portiere del PSG sta passando un momento decisamente negativo ma Mancini ha bisogno di ritrovare quello che pochi mesi fa è stato eletto miglior giocatore degli Europei., il cui calo è andato di pari passo con quello dell'Inter, così come, che alterna prestazioni da favola ad altre evanescenti. Meno preoccupante la situazione di, lasciato anche a riposo da Tuchel in coppa. Il tour delle pile scariche si conclude in attacco, dove due pezzi da novanta come: il capitano del Napoli è in una condizione non ottimale ma sta crescendo, il centravanti della Lazio deve riprendersi dopo la batosta nel derby con la Roma.- Non ci sono solo guai però per Mancini, perché la Serie A regala anche alcune buone notizie e restituisce alla Nazionale armi in più in vista degli spareggi. Non ci sarà Chiesa, fattore decisivo agli Europei, ma il ct potrà contare sulche, con caratteristiche diverse dall'esterno della Juve, potrà dare il suo apporto sulla destra. Per risollevare un centrocampo in difficoltà, c'èrilanciato dall'eurogol (punizione sotto al sette) che ha chiuso il derby: il centrocampista della Roma ha fatto i conti anche quest'anno con qualche problema fisico di troppo, ma in questa stagione la sua continuità in fase offensiva è impressionante () e può garantire a Mancini un variante tattica importante. Davanti si è inceppato Joao Pedro e Andrea Belotti non è in forma smagliante, allora si candida con forza quel: Mancini lo studia, può sparigliare le carte e dare una ventata di novità per la rincorsa al Mondiale.@Albri_Fede90