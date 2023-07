, in campo mercoledì contro il Sudafrica (basta un punto se l'Argentina non batte la Svezia).è necessario stare calmi. Perché il rischio di buttare via tutto quello che è stato fatto di buono è alto. Le Azzurre hanno perso ma, senza sminuire le qualità del gruppo di Bertolini, senza nascondere lo sporco sotto il tappetto, il ko ci poteva stare.Bisogna accettare la sconfitta e analizzare bene come è maturata.che ha segnato due delle cinque reti con le zuccate di Ilestedt, su calcio d'angolo, dal quale è arrivato anche il momentaneo 3-0 di Rolfo. Le palle inattive erano un pericolo, lo sapevamo, ma non abbiamo trovato rimedio. Puntare il dito su Durante, che certamente poteva fare qualcosa in più in uscita, sarebbe troppo facile, ache non ha trovato il modo di arginare la fisicità di Blackstenius e compagne.che da quando guida l'Italia, ha sempre sofferte questo tipo di situazioni, senza dare soluzioni.. La Svezia nella prima mezz'ora ha sofferto un'Italia intensa, aggressiva, rapida nel giro palla, ma ha saputo tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Ha mantenuto la lucidità, ha aspettato il momento per colpire, è stata capace di sfruttare le debolezze dell'avversario. Di un'Italia che dopo il primo gol si è sciolta come neve al sole.E' il caso delle Azzurre, che hanno schierato dal primo minuto Cantore, Beccari e Dragoni. Bisogna usarla, la testa, perchè il passaggio del turno è ancora possibile. E questa Italia ha ancora tanto da dare a questo Mondiale. Mantenendo la lucidità, senza farsi travolgere dai dubbi e condizionare dalle critiche. Senza colpi di testa.