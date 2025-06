Italia, Ranieri ha detto no: rinuncia a sostituire Spalletti

del futuro non sarà guidata da. L'ormai ex-allenatore della Roma e oggi consigliere per il club giallorosso della famiglia Friedkin ha rinunciato, come riportato da Sky Sport, alla possibilità di prendere il posto di Lucianoalla guida della Nazionale. I contatti con Gabriele Gravina dei giorni scorsi sembravano aver spianato la strada, ma alla fine il no è arrivato proprio dall'ex-allenatore che ha preferito non sdoppiarsi.e, anzi, la famiglia Friedkin ha fin da subito aperto alla possibilità, lecita in quanto non ufficialmente tesserato con la società giallorossa ma soltanto consulente della proprietà per il club, di mantenere entrambi gli incarichi. Ranieri ha però scelto di rispettare l'impegno preso per la sua Roma senza sdoppiarsi in un impegno tanto importante quanto gravoso.

Sfumato Ranieri, a questo punto la Figc e il presidente Gravina potrebbe tornare su Stefano Pioli, vera e unica alternativa presa in considerazione in questi giorni. L'attuale allenatore dell'Al-Nassr e corteggiato dalla Fiorentina non potrebbe però ricoprire, a norma di legge federale, un doppio ruolo di CT e Allenatore. Dovrebbe quindi svincolarsi dal club arabo e non firmare per quello italiano per potersi sedere sulla panchina dell'Italia.