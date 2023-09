Giacomo Raspadori ha parlato in un'intervista a Raisport, toccando diversi argomenti legati alla Nazionale e al suo rapporto con Luciano Spalletti. Queste le sue parole:



SPALLETTI - "Le scelte spettano a lui. Io posso solo dire che sono contento di ritrovarlo, ha sempre dimostrato grande stima nei miei confronti. Io al centro mi trovo perfettamente a mio agio, svuotando l'area per liberare spazio agli inserimenti dei miei compagni".



MANCINI - "Posso solo ringraziarlo. Ho raggiunto la Nazionale senza un grande percorso alle spalle, quando ero al Sassuolo la chiamata fu inaspettata".



CAPITANO IMMOBILE - "Da quando sono in Nazionale mi è stato spiegato che i criteri sono questi. Continueranno: Ciro è il capitano e Gigio, pur essendo ancora giovane, ha già tanta esperienza. Per noi che ne abbiamo meno è una fortuna avere guide come loro: sappiamo chi dobbiamo seguire".