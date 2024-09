Italia, Raspadori: "Dovevamo rifarci, ora possiamo giocarcela con tutti"

GETTY

Un gol e tanta qualità nella partita di Giacomo, fondamentale nella vittoriain casa della. Queste le sue parole nel post gara alla Rai.“Grande vittoria. Quando si vince contro una squadra del genere, ci sono state tante cose positive. Avevamo bisogno di rifarci e si è vista questa volontà, anche se in dei momenti ci siamo messi dietro perché loro hanno giocatori di qualità. Abbiamo fatto quello che la partita richiedeva”.“Per caratteristiche questa è la posizione in cui riesco meglio ad alternarmi nelle due fasi. Riesco anche ad arrivare da dietro e attaccare l’area. In questo ruolo posso esprimermi al meglio. Una delle mie caratteristiche è capire il gioco e mettermi a disposizione del compagno. Penso sia una delle mie qualità principali”.

“Ha detto quello che sta facendo con noi. In competizioni importanti la pressione è più alta, ma stiamo lavorando in serenità per potercela giocare con tutti”.