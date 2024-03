Italia, Raspadori: 'Il ruolo lo interpreto a modo mio. Concorrenza? Uno stimolo per tutti'

L'Italia si prepara a scendere in campo. Giacomo Raspadori, schierato titolare da Luciano Spalletti nella sfida amichevole contro l'Ecuador, ha parlato ai microfoni della Rai raccontando le sensazioni e le aspettative rivolte al match. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Sicuramente dobbiamo essere cinici riportando in campo ciò che abbiamo provato negli allenamenti. Affrontiamo un avversario tosto ma dobbiamo fare la nostra partita e vincere".



CONCORRENZA IN ATTACCO - "Io credo che sia uno stimolo per tutti. Vestire questa maglia è una delle cose più belle che ti può capitare da calciatore. Lo sappiamo tutti di avere una responsabilità nel vestire questa maglia".



IL RUOLO? - "Io credo di interpretarlo a modo mio. Stiamo provando qualcosa di diverso, ognuno con le proprie caratteristiche ma dobbiamo metterci tutti a disposizione e portare qualcosa di nuovo".