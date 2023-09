L'attaccante della Nazionale italiana Giacomo Raspadori ha parlato alla Rai dopo la vittoria sull'Ucraina:



"Abbiamo fatto una bellissima prestazione, non siamo riusciti a chiuderla ma si è visto un bello spirito, una bella personalità. Sapevamo che non vincere poteva essere un problema, abbiamo lavorato nel migliore dei modi. L'atmosfera è sempre pazzesca qua, abbiamo fatto di tutto per onorare l'impegno".