L'attaccante dell'Italia Giacomo Raspadori ha parlato a Rai Sport dopo il successo contro la Macedonia del Nord: "La partita è stata fatta dall'inizio alla fine tranne quel pezzo dove abbiamo preso due gol. Sono state fatte cose in maniera positiva. Dobbiamo ripartire da quanto fatto nel primo tempo, sapendo che nella ripresa abbiamo fatto qualcosa che era meglio non commettere. L'atmosfera allo stadio poi era stupenda".



Cosa vi lascia questa partita in vista di lunedì?

"Ci lascia una vittoria importante, l'entusiasmo di lavorare con una bella prestazione. Sappiamo che lunedì abbiamo un'altra partita decisiva e la cosa da fare è recuperare nel migliore dei modi. Poi dovremo preparare la partita per vincere perchè indossare questa maglia è un onore".



A Leverkusen per vincere?

"La mentalità deve essere quella".