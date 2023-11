e, per compierlo, servirà non perdere con. E se sul come farlo ci sono poche strada - ossia giocando per vincere e segnando ae compagni - ci sono più dubbi persugli uomini cui affidare questo compito. Dopo la prestazione con la, è chiaro che i riflettori sono tutti sullo straripante Federico, ma il tecnico di Certaldo ha un'altra gatta da pelare ed è quella dellaA chi concederla?Nelle idee dell'exera ben piantata l'idea della rotazione.. Jack però ha mostrato il vestito buono all'Olimpico, quello che stanno ammirando anche al Maradona e che gli è valso il titolo di miglior giocatore azzurro dello scorso mese. Ieri Raspadori è stato letale, associativo con i compagni e utile con la palla e senza. Una spina nel fianco della difesa avversaria che ha faticato non poco con la sua velocità nello stretto e il suo giocare costantemente sulla linea del fuorigioco. Ne è uscita una prestazione di spessore:Rasp ha sbloccato la partita e l'ha poi chiusa quando le paturnie azzurre iniziavano a fare capolino. Una prestazione da campione, sottolineata anche da Arrigoche, alla Gazzetta dello Sport, ha detto di lui che ''. Eppure alla BayArena, l'emiliano potrebbe tornare a sedersi in panchina.Spalletti infatti sfoglia la margherita perché, in una gara che ha i toni della finale, potrebbe fargli più comodo un giocatore fisico, più utile nel fare da sponda e far salire la squadra quando ne avrà bisogno. Unoinsomma. L'attaccante dell'è entrato ieri a risultato ormai acquisito ma si è comunque reso protagonista di una bella giocata: un cucchiaio di tottiana memoria, finito a lato di poco. Connon convocato e unai box - e che pare più indietro nelle gerarchie di Spalletti - la punta dell'Italia ha una delle due facce degli ex compagni al. I numeri non parlano di un chiaro favorito. Raspadori fa peggio con il club (4 gol fatti vs 5) ma è più 'esperto' in Nazionale (5 vs 1). Starà a Spalletti decidere quale tipo di partita impostare: se non dare riferimenti agli ucraini e svuotare l'area oppure riempirla. Nelle passate uscite aveva alternato i suoi attaccanti con Raspadori titolare a Bari contro Malta e Milano contro l'Ucraina, e con Scamacca a Wembley. Con la Macedonia del Nord, Jack ha dato una sterzata, prendendosi la pole position. D'altronde è l'attaccante del Napoli fin qui il centravanti più utilizzato dal ct, che pure lo conosce bene. Scamacca insegue ma fino a lunedì sera c'è ancora tempo per stravolgere le gerarchie.