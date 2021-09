L'attaccante dell'Italia e del Sassuolo, Giacomo Raspadori ha parlato a Rai Sport dopo la partita vinta contro la Lituania in cui ha anche segnato il suo primo gol in azzurro.



IL GOL - "Si fa fatica a capire quello che è successo. E' un momento bellissimo, arrivato nello stadio del mio club e davanti alla mia famiglia. E' stato perfetto. Il primo è un autogol? Sono contento lo stesso. Peccato perchè potevamo far più gol ma abbiamo fatto un gran primo tempo".



MANCINI - "Mi ha detto di divertirmi e cogliere l'occasione. Per un ragazzo giovane come me avere l'occasione e sfruttarla è la cosa più importante. Sono davvero contento".



STUDI - "Sto preparando l'esame di anatomia che darò a fine ottobre. Ho sempre pensato che fosse una cosa che potesse andare di pari passo con la carriera sportiva e continuerò".



SOGNO - "Essere titolare in azzurro? Penso che sia il sogno di qualsiasi bambino che ha questa passione. Vediamo come andranno le cose in futuro".