Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo e dell'Italia, si è espresso in merito alla partita di stasera e al futuro azzurro ai microfoni di Rai Sport.



Su Wembley

"Abbiamo vissuto momenti bellissimi qui, raggiungendo un traguardo importantissimo. Vogliamo tornare a vivere quei momenti, sarà un'occasione per tornare a fare con entusiasmo quanto ci meritiamo.



Sul futuro

"Essere un punto di riferimento per chi c'è e chi verrà è bellissimo, metterò il massimo perché ciò accada".



Sui campioni della partita

"Toccante. Con loro e con me... Sempre un orgoglio giocare assieme, e contro, a dei campioni. Un motivo in più per essere ambiziosi e migliorare".



Sulla partita

"Assolutamente, è la fine di un percorso fatto alla grande. Avremo una carica in più per Giorgio (Chiellini, ndr), persona fantastica. Vorremmo fare un regalo a lui e a tutti i tifosi italiani".