L’Italia di Roberto Mancini è pronta per l’ultimo test prima dell’esordio all’Europeo, che si terrà l’11 giugno all’Olimpico contro la Turchia. A Bologna gli azzurri sfidano la Repubblica Ceca, per un match che ci vede nettamente favoriti. Sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, il segno «1» di Italia-Repubblica Ceca è a quota 1,50, contro il pareggio a 3,90 e il successo di Schick e compagni che invece è proposto a 5,60. Il ct è pronto a schierare quella che dovrebbe essere la formazione titolare, con il tridente Berardi-Immobile-Insigne. Chi si metterà più in luce? Fari puntati sull’attaccante della Lazio, che dovrà dare il meglio per permettere agli Azzurri di essere competitivi all’Europeo: per Betaland un gol di Immobile questa sera è bancato a 2,25, quota leggermente più bassa rispetto a quella proposta per le reti di Berardi e Insigne, entrambe a 3,00. Belotti farà di tutto per conquistare una maglia da titolare e sulla lavagna marcatori è bancato a 2,75. Tra i cechi c’è invece da temere Patrik Schick: l’ex della Roma e della Sampdoria è si gioca a 3,75.