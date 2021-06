Le prove generali. A una settimana esatta dall'esordio europeo contro la Turchia, la Nazionale scende in campo per l'ultima amichevole pre-Europei. Al Dall'Ara di Bologna, l'Italia ospita la Repubblica Ceca, inserita nel gruppo D. Mancini deve rinunciare a Sensi, vittima di una ricaduta: manca solo l'ufficialità, ma il centrocampista dell'Inter salterà la manifestazione, al suo posto Pessina. Out stasera anche Verratti, sicuro assente contro la Turchia e probabile spettatore anche con la Svizzera, e Pellegrini. Verso il riposo i due reduci dalla finale di Champions League, Emerson Palmieri e Jorginho: davanti, invece, Berardi è favorito su Chiesa, con Immobile che dovrebbe partire titolare nel ruolo di centravanti. Tra gli ospiti, dal 1' il blucerchiato Jankto e l'ex conoscenza della Serie A Schick. In panchina, invece, il gialloblù Barak.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Italia-Repubblica Ceca (ore 20.45, Rai 1)



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne



Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Masopust, Soucek; Hlozek, Darida, Jankto; Schick