ITALIA-REPUBBLICA CECA LIVE

per completare il rodaggio in vista del match di venerdì 11, all'Olimpico, contro Calhanoglu e compagni.- Una vittoria comoda per 7-0 contro il San Marino ha visto(21 vittorie, 5 pareggi) e avvicinarsi al suo record storico di 30 partite da imbattuta risalente alla fine degli anni ’30. Settima nella classifica FIFA,per la prima volta dopo il 1997. L'Italia ha vinto tutte e sette quelle partite, trovandosi in vantaggio già alla fine del primo tempo in sei, ed un'altra vittoria qui solleverebbe il morale prima della settima presenza consecutiva alla fase finale degli Europei. Tuttavia, l'Italia ha battuto un'avversaria nelle prime 40 posizioni della classifica FIFA solo in una delle ultime tre partite di questo tipo (2 pareggi), anche se non ha perso in casa da settembre 2016 — per inciso, quella è stata anche l'ultima volta che l'Italia ha subìto più di 1,5 gol in una partita casalinga contro altre nazionali.Questa sarà anche la settima presenza consecutiva ad un Europeo per la Repubblica Ceca, che ha recentemente ottenuto il suo primo pareggio dopo 35 partite consecutivi contro altre nazionali (esclusi i pareggi). Tuttavia, le partite sono state spesso serrate, conAnche il record storico negli scontri diretti (2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte) ha visto una sola squadra superare quello stesso handicap.Di conseguenza, preparatevi per uno scontro serrato, poiché solo una delle ultime sette partite della Repubblica Ceca ha visto più di 2,5 gol. È preoccupante, però, il fatto che la(1 vittoria), subendo il gol di apertura in tutte e quattro, e trovandosi in svantaggio per 1-0 dopo i primi 15 minuti di gioco in tre occasioni.Giocatori da tenere d'occhio:, e sta cercando il suo primo gol per in Nazionale dal 2019 in poi. Nel frattempo, Tomáš Souček ha segnato una tripletta per la Repubblica Ceca lo scorso marzo, ed ha segnato due gol in amichevole prima d'ora — entrambi come il primo gol della sua Nazionale.Amichevole, ore 20.45ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.REPUBBLICA CECA: Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka, Boril; Kral; Masopust, Darida, Barak, Jankto; Krmencík.