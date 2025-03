Italia, tegola per Spalletti: si ferma Retegui, salta la doppia sfida contro la Germania in Nations League

Getty Images

L'Italia perde Mateo: il capocannoniere della Serie A, 22 goal in campionato con la maglia dell'Atalanta, non sarà a disposizione del ct Luciano Spalletti per la doppia sfida valida per i quarti di finale di Nations League contro la Germania."L’attaccante Matéo Retegui, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso".Oggi, nel primo pomeriggio, è prevista una conferenza stampa in cui potrebbero essere forniti ulteriori aggiornamenti. A guidare l'attacco dell'Italia, dunque, sarà l'attaccante della Fiorentina Moise, che è stato definito in condizione straordinaria da Spalletti.

Il risentimento muscolare di Retegui, quindi, deve essere valutato dall'Atalanta, che dopo la sosta giocherà alcune sfide molto importanti per mantenere il piazzamento Champions League contro Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan