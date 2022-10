Gentile Procuratore,sono un pensionato di 79 anni forse un po' bacchettone, ma la notizia che la nazionale iraniana potrebbe essere esclusa dai prossimi mondiali con la conseguente ventilata ammissione dell'Italia in quanto campione d'Europa a me, personalmente, fa ribrezzo! Non conosco i regolamenti della FIFA che forse tale possibilità in realtà neppure la contemplerebbero, ma l'idea che la nostra nazionale debba ricorrere a un tale escamotage non mi sembra giusto. Le partite si vincono sul campo e basta. L'Italia non dovrebbe neppure augurarsi una tale fortuna, perché la vera fortuna che Mancini ha in mano è quella di tentare di ricostruire una Nazionale competitiva non solo in Europa! Il nostro Ct deve rilanciare il calcio italiano a livello internazionale! Per fare ciò avrà bisogno dell'aiuto di tutti i club, dei loro dirigenti e allenatori perché, per ricostruire il nostro calcio, ci sarà bisogno di ripartire anche dalle fondamenta, ossia dai settori giovanili! Che l'Italia non giochi i mondiali, almeno spero! Antonio di Pescarain sostituzione di un'altra in uscita. Non c'è scritto da nessuna parte che l'aver conseguito il titolo di Campioni d'Europa potrebbe dare il via libera ad una Nazionale per ottenere una wild card. Senza volermi addentrare in polemiche sterili e ormai inutili,alla competizione mondiale.; Mancini deve, però, essere in grado di valorizzare immediatamente i calciatori giovani professionisti che ha già a disposizione perché non c'è più tempo da perdere.."Largo ai giovani" si suol dire!Ma ora passo la palla agli utenti di: Italia ai Mondiali con una wild card (se fosse davvero possibile) o, come ammonisce Antonio, non sarebbe in ogni caso giusto?