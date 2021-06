Brutte notizie pere perche a 8 giorni dall'inizio degliperde una delle sue scelte più criticate per infortunio. Il centrocampista dell'Inter,, si è infatti fermato nel corso dell'allenamento odierno dopo aver accusato un risentimento muscolare. La sua condizione sarà valutata nelle prossime ore.Domani in tarda mattinata il gruppo azzurro partirà in direzione Bologna, dove in serata affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole ufficiale prima dell’inizio di Uefa Euro 2020.