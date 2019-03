Il difensore dell'Italia e del Milan Alessio Romagnoli parla a Rai Sport dopo il successo sul Liechtenstein: "Bravi a non sottvalutare la partita, sbloccarla e fare sempre di più, era importante restare concentrati per tutto il match. Ceco di dare il massimo, poi le scelte le fa il mister: Bonucci e Chiellini sono due grandissimi, io devo sempre farmi trovare pronto. Nessun dribbling subito come van Dijk? L'importante sono i risultati di squadra, non questi numeri: sono stato bravo fino ad adesso (ride, ndr). Siamo consapevoli della nostra forza, il mister cerca di farcelo entrare bene in testa: l'importante è vincere e continuare a farlo".