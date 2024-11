Italia, Rovella: "Esordio incredibile, dedicato a mio papà. Questo gruppo vuole dimostrare, non poniamoci limiti"

AFP via Getty Images

L'passa a Bruxelles contro il, l'1-0 firmato da Sandro Tonali consente alla Nazionale di Luciano Spalletti di staccare il pass per i quarti di finale di, nell'ultima giornata contro la Francia a San Siro si deciderà se da prima o da seconda del gruppo.Buon debutto in azzurro per, intervenuto alla Rai al termine della gara: "Già esordire è stata un'emozione incredibile, poi è arrivata anche la vittoria. Era importantissima, sono molto felice. Speriamo di continuare così".- "Giusto che mi richiami, mi chiedeva tante cose anche durante la partita. Il mister è bravissimo, essere stato chiamato da lui è un orgoglio: mi ha dato questa fiducia facendomi giocare dall'inizio e o ringrazierò sempre".

- "Sicuramente è bello, ma guardo sempre al futuro e spero di fare sempre meglio sia con la Nazionale sia con la Lazio".- "Come dico sempre non bisogna porsi limiti, questo è un grande gruppo con tanti giovani che ha voglia di dimostrare. Bisogna continuare a giocare come stiamo facendo per arrivare il più lontano possibile".- "A chi è dedicato l'esordio? A mio papà sicuramente e a mia mamma: sono sempre stati presenti e mi hanno supportato anche quando ero lontano da casa".