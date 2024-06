Getty Images

Italia, Scamacca: "Vogliamo rimanere nella storia come nel 2006 e nel 2021"

37 minuti fa



Gianluca Scamacca, attaccante dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Albania: "Siamo un gruppo giovane, è iniziato un nuovo ciclo e ci è voluto fuori un po' di tempo per tirare fuori la nostra forza. Uscirà fuori per questo Europeo. Siamo pronti. Io sto bene, spero di aiutare la squadra e di arrivare il più lontano possibile. Vorrei emulare il gruppo del 2021 che ha vinto l'Europeo e quello del 2006 che ha vinto il Mondiale. Vorrei rimanere nella storia della Nazionale".



ALBANIA - "Sarà una partita difficile perché chi è qui, all'Europeo, è forte. Dovremo concentrarci su noi stessi perché abbiamo un gruppo forte. L'Albania è temibile. E' un momento importante per noi, per me e per la mia carriera. Arrivo a questo momento in forma e spero di portare gol".