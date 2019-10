Totò Schillaci, l'eroe delle Notti Magiche di Italia '90, parla a Radio Sei di Ciro Immobile, centravanti della Lazio e della Nazionale: "Cosa mi sento di consigliare a Immobile? È un grande giocatore, l'ha dimostrato in questi anni. In Serie A ha sempre segnato tanto, è un goleador di razza. Mi auguro che lui e gli altri attaccanti azzurri possano ripercorrere le mie orme. Giocare in nazionale è molto diverso rispetto al campionato. Io ho avuto la fortuna di inserirmi in un gruppo importante, e fare gol subito. Così si acquisisce fiducia, aumenta il morale e a quel punto subentra qualcosa di diverso. La squadra di Mancini mi piace, stanno uscendo tanti giovani, sono sicuro che farà molto bene in futuro"