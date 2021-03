Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, parla a Rai Sport dopo la partita vinta dall'Italia 2-0 contro la Lituania: "Il gol che vale anche per me dopo un periodo complicato? Sì sicuramente a livello personale è una grande cosa, lavoro per questo. Il ritiro e le settimane in nazionale mi sono servite mentalmente e fisicamente, ho lavorato sopra i problemi e cerco di essere pronto e disponibile soprattutto. Intervallo? Mancini ha dato indicazioni per iniziare un buon secondo tempo, ero fuori a scaldarmi, ha dato indicazioni per ribaltare la partita. Il campo ci ha messo del suo, bisognava forzare il passaggio. Abbiamo sbagliato i movimenti e la voglia di fare la partita, può succedere perché sapevamo che non era una squadra facile da affrontare, siamo contenti per la reazione del secondo tempo".



SU EUROPEO E SCUDETTO - "Abbiamo un grande obiettivo nel club e abbiamo fatto tre vittorie importanti per il Mondiale, siamo contenti sia per la nazionale che per il club e cerchiamo di aggiungere altri risultati positivi".