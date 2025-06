Italia, senti Spalletti: "Noi storditi, ma il progetto non è in discussione perché è il migliore che abbiamo"

Alessandro Di Gioia

8 minuti fa

3

Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato dopo la cocente sconfitta in Norvegia, per 3-0, ai microfoni della Rai:



"La sonora sconfitta si spiega andando a vedere lo stordimento, abbiamo preso il primo goal che poteva essere evitabile. Poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà e poi è stato tutto più difficile. Dopo il 2-0 è stato difficile aprire gli spazi, la mancanza dei calciatori bravi nell'1 contro 1 ha fatto il resto. Progetto in discussione? Sono a capo e vado avanti con questo gruppo qui, il progetto non è in discussione perché è il migliore che abbiamo valutato".